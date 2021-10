L’anno prossimo, come ben saprete, verranno lanciati dei nuovi smartphone top di gamma che si daranno battaglia. Due tra tutti saranno sicuramente i nuovi Samsung Galaxy S22 e il nuovo iPhone.

Per l’esordio sul mercato della serie Samsung Galaxy S22 ci sarà da attendere fino all’inizio del prossimo anno. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo fino ad ora.

Samsung Galaxy S22: scopriamo insieme le prime indiscrezioni sul dispositivo

Nelle ultime ore è apparsa in rete un’immagine che mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto del prossimo top di gamma Samsung e la versione Plus. L’immagine mostra solamente la parte frontale, con a fianco la foto dei rispettivi predecessori. I nuovi smartphone del colosso sud coreano, da quanto mostra l’immagine, dovrebbero avere angoli più arrotondati rispetto ai modelli attualmente in commercio e, soprattutto, con cornici più uniformi.

E sempre a proposito di design, in rete sono state pubblicate altre immagini che ci mostrano quelli che dovrebbero essere gli schemi seguiti da Samsung per la realizzazione dei suoi nuovi device. Il modello Plus potrebbe arrivare con il suffisso “Pro” mentre la versione “Ultra” dovrebbe avere un design che ricorda quello degli smartphone della serie Galaxy Note, con incluso un apposito slot per S Pen.

Per il momento queste sono le uniche indiscrezioni che abbiamo ricevuto, e non sono poche considerando che l’azienda ha da poco lanciato sul mercato i nuovi foldable. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire nuovi dettagli.