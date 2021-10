Ci è capitato spesso di parlare della nuova serie TV lanciata dalla piattaforma di contenuti in streaming Netflix, Squid Game. Si tratta di una nuova serie coreana che, nei suoi primi 17 giorni di uscita ha registrato 111 milioni di telespettatori.

Stiamo parlando della serie TV Netflix che sta avendo un grande quanto inaspettato successo sulla piattaforma di streaming multimediale. Secondo le ultime indiscrezioni questa, varrebbe un sacco di soldi per la piattaforma. Ecco i dettagli.

Squid Game vale un sacco di soldi per Netflix

Secondo i numeri appena pubblicati dai colleghi di Bloomberg, la nuova serie TV comporta una valanga di soldi per la piattaforma Netflix. . Le stime parlano di un valore equiparabile a circa 900 miliardi di dollari. Questo fa riferimento a una combinazione di parametri, tra i quali ci sono il numero di abbonati, quanti account hanno visto il contenuto e per quanto tempo.

Secondo i loro numeri, l’89% degli spettatori che ha fatto l’accesso a Squid Game, l’ha visto almeno per 75 minuti. Mentre il 66% di questi ha finito interamente la serie nei primi 23 giorni in cui è stata disponibile. In totale, si parla di un tempo di visione complessivo pari a 1,4 miliardi di ore. Il valore di Squid Game assume ancora più significato se si rapporta a quanto è costata la produzione: si parla di 21,4 milioni di dollari, nemmeno un ventesimo del valore che avrebbe acquisito.

È stato anche sottolineato come una produzione del genere sarebbe costata molto di più se fosse avvenuta negli Stati Uniti. Questo potrebbe essere significativo per le future scelte di Netflix in termini di nuovi titoli. Quasi sicuramente ci dobbiamo attendere una seconda stagione. Se ancora non avete visto la serie più vista delle ultime due settimane correte sulla piattaforma per rimettervi in pari!