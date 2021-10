Per valutare il valore a lungo termine di una moneta, collezionisti e investitori devono considerare vari fattori che determineranno il futuro valore di mercato. Il grado della moneta, la domanda del mercato e la sua rarità (cioè il numero di esemplari sopravvissuti di una particolare emissione) sono tra gli elementi chiave che dovresti considerare prima di investire nella tua collezione.

Di seguito verranno elencate alcune delle monete in euro più rare in circolazione in Europa, ad eccezione delle monete emesse nella Città del Vaticano, San Marino e Monaco, a causa del numero ristretto di queste monete che si riflette già sul prezzo di mercato.

Le monete da 2 euro più costose ancora in circolazione

Sebbene le monete da due euro siano relativamente nuove, ci sono già alcuni pezzi che sono quotati sul mercato commerciale numismatico per la loro particolare ragione e rarità ad un prezzo più alto al suo valore nominale. Soprattutto i pezzi commemorativi.

Se possiedi due monete in euro e ti stai chiedendo se sono commemorative, rare o di grande valore continua a leggere.

Ricorda sempre che più anni passano, più aumentera’ il valore e la rarità di tutte le monete in euro della lista. Ecco quindi riportato di seguito la lista delle monete piu’ ricercate e costose che si possono trovare su siti di aste come ebay, ma anche negozi di collezionismo o su internet.