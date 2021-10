Gli XDays di MediaWorld tornano a fare capolino nel mondo della rivendita di elettronica, con una campagna promozionale che porta gli utenti a poter godere di sconti veramente incredibili, e prezzi sempre ridotti, in questo modo ognuno si ritrova a poter approfittare dei migliori prodotti in circolazione.

Gli acquisti, a dispetto di quanto si potrebbe pensare parlando di MediaWorld, possono essere completati solamente sul sito ufficiale dell’azienda, con spedizione gratuita presso il domicilio, indipendentemente dal livello di spesa effettivamente raggiunto. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e prevedono la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, lo trovate in esclusiva assoluta a questo link.

MediaWorld da urlo: arriva il volantino inaspettato

Gli smartphone in offerta da MediaWorld sono moltissimi ed abbracciano un numero crescente di modelli appartenenti alle più svariate fasce di prezzo del settore della telefonia mobile. I modelli da non mancare assolutamente vanno a toccare Oppo Find X3 Lite a 379 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A74 a 219 euro, Oppo A53s a 164 euro, Oppo Find X3 Pro a 939 euro, Oppo A16 a 164 euro, TCL 20Y a 179 euro, Wiko Power U30 a 159 euro e Oppo Find X3 Neo a 569 euro.

Il focus, come avete potuto notare, è stato mirato sui prodotti di casa Oppo, con tutta la line-up del 2021 in promozione a prezzi ridotti rispetto ai listini del periodo. Per conoscere l’intera campagna da vicino, ricordatevi di aprire le pagine che potete visualizzare a questo link.