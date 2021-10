Iliad non perdere certamente terreno sul fronte della telefonia mobile. Anche in questo mese di Ottobre, gli abbonati avranno la possibilità di attivare una ricaricabile molto vantaggiosa come la Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa promozione potranno ricevere consumi senza limiti per telefonate e SMS con 120 Giga utili per navigare in internet. Il costo mensile dell’offerta è di 9,99 euro.

Iliad, il vincolo contro l’attivazione della Giga 120

La ricaricabile Giga 120 è senza dubbio tra le tariffe più popolari del momento, ma presenta anche una nota negativa da non sottovalutare. Come stanno evidenziando tante persone sui social, questa promozione non si concilia con chi ha già una SIM operativa con Iliad. Il gestore infatti non mette a disposizione dei vecchi clienti il servizio di cambio tariffa.

Le condizioni attuali di Iliad prefigurano ancora una piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. In base a queste norme, quindi, c’è un vincolo ben preciso tra la SIM e la promozione scelta in sede di attivazione.

Questa condizione evidenzia uno squilibrio soprattutto per i clienti della prima ora di Iliad. Tutti gli utenti che in passato hanno scelto ricaricabili come la Giga 50 o Giga 40, ora non possono più passare ad una promozione più conveniente come la Giga 120 con un pacchetto di consumi più ampio.

Per attivare la Giga 120 gli attuali clienti di Iliad devono procedere con un iter ben preciso. I clienti devono in primo luogo procedere con sottoscrizione di una nuova rete e poi anche con la conseguente attivazione di un nuovo numero di telefono.