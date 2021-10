Google sta implementando una capacità semplice ma piuttosto utile per ‘contrassegnare come non letto’ una chat. Questa funzionalità è già presente nelle soluzioni di messaggistica dei team concorrenti e funge anche da sistema di promemoria leggero.

Sui dispositivi mobile, premendo a lungo su una conversazione verrà visualizzata una nuova opzione ‘Segna come non letto’ accanto a Aggiungi reazione, Copia testo e Inoltra a Posta in arrivo. Sarà disponibile anche dopo aver toccato il nome di un contatto nell’angolo in alto a sinistra. Appare tra ‘Avvia una nuova chat’ e ‘Pin’ nell’elenco sottostante.

Google Chat è disponibile su dispositivi mobile e web

Nel client Web, puoi evidenziare una conversazione nella barra laterale sinistra e aprire il menu di overflow o passare il mouse su un singolo messaggio per la pillola di controllo in alto a destra. Questo sarà presumibilmente disponibile sia nelle app standalone che nell’esperienza Gmail integrata.

Contrassegnare un messaggio come non letto può aiutarti a ricordarti di leggerlo più tardi. Nei messaggi diretti 1:1 e di gruppo, puoi contrassegnare un thread come non letto a partire da un messaggio particolare. Per fare ciò, devi passare con il mouse sul messaggio e fare clic sull’icona contrassegna come non letto.

Gli utenti possono anche fare il contrario e ‘cancellare i badge dalle stanze con i messaggi non letti contrassegnandoli come letti’. Rispetto all’inoltro della posta in arrivo, questa soluzione è molto più efficiente. La possibilità di contrassegnare come non letto in Google Chat è ora disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, nonché per i clienti G Suite Basic e Business e sarà completamente disponibile nelle prossime settimane.