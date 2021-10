Facebook consente già agli utenti di pubblicare in modo incrociato le proprie storie e filmati Instagram su Facebook. Ora sta testando una nuova funzionalità che vedrebbe i post scorrere anche nella direzione opposta. La società ha recentemente lanciato un’opzione che consente agli utenti di pubblicare i propri aggiornamenti di Facebook che includono foto o video sul proprio Instagram.

Per le persone attive su entrambe le piattaforme, la funzione potrebbe evitarti di dover caricare lo stesso file multimediale due volte in due app diverse. Offre inoltre a Facebook un modo semplice per seminare Instagram con più contenuti in un momento in cui l’azienda è impegnata a garantire che Instagram rimanga una piattaforma di social media popolare con gli utenti più giovani di fronte all’aumento della concorrenza di app come Snapchat e TikTok.

Facebook e Instagram saranno quasi ‘unite’

Facebook ha affermato che la funzione, che deve ancora essere annunciata formalmente, ha iniziato a essere implementata all’inizio di questo mese. Tuttavia, la società ha notato che l’opzione è attualmente un test globale disponibile solo per un piccolo gruppo di persone che hanno già i loro profili Facebook collegati a un account personale, creatore o aziendale su Instagram.

Se disponibile, vedrai la funzione nella casella di composizione di Facebook in cui crei i post. Il nuovo interruttore appare oltre a quelli per la modifica del pubblico per il tuo post e la creazione di un nuovo album. Quando viene toccato, verrai indirizzato a una nuova schermata in cui puoi scegliere di condividere il singolo post di Facebook anche sul tuo account Instagram connesso. Lo schermo ti informa che questa opzione si applicherà solo al post in questione: non diventerà l’impostazione predefinita in futuro.

Se desideri modificare le tue impostazioni predefinite, tuttavia, puoi visitare il ‘Centro account’ collegato, dove ora puoi attivare un’opzione per condividere automaticamente tutti i tuoi post di Facebook su Instagram, oltre a condividere automaticamente le tue storie di Facebook su Storie di Instagram.