Il nuovo volantino Euronics, denominato Prezzi Bassi, è il giusto concentrato di sconti e di riduzioni, con le quali gli utenti si ritrovano a poter mettere effettivamente le mani su prodotti di altissima qualità, senza mai essere minimamente costretti a spendere troppo.

La campagna promozionale risulta essere effettivamente disponibile fino al 27 ottobre 2021, ma solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio SIEM, ciò sta a significare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente presso uno dei suddetti, per avere la possibilità di risparmiare il più possibile. I prodotti sono completamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ricordando comunque essere presente anche il Tasso Zero, ovvero è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa effettivi.

Euronics: che offerte nel volantino

Gli smartphone in promozione da Euronics sono, come al solito, davvero moltissimi, ed abbracciano le più disparate fasce di prezzo. Partendo dai più “costosi” incrociamo Galaxy S21+ 5G in vendita a 949 euro, Apple iPhone 13 a 939 euro, iPhone 12 Mini a 679 euro, Xiaomi 11T Pro a 699 euro, Xiaomi 11T a 549 euro ed i restanti Samsung Galaxy, quindi Galaxy S21 Ultra, Z Flip3 e similari.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, si potranno affidare a Oppo A54 a 199 euro, TCL 20SE a 139 euro, Motorola E 4G a 179 euro, Oppo A53s a 169 euro, Galaxy A52s a 469 euro, Vivo Y11s a 119 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 259 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 399 euro e tanti altri ancora.