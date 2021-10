Il volantino Coop e Ipercoop mette letteralmente le agli sconti del nuovo volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, grazie alla presenza di prezzi sempre più bassi ed economici.

Per avere la certezza di accedere ai medesimi sconti, è bene ricordare che è assolutamente necessario completare gli acquisti tramite il sito ufficiale di Coop e Ipercoop, non è possibile affidarsi ai negozi che trovate sul territorio nazionale. Per agevolare gli ordini, le aziende hanno comunque introdotto la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento di soli 19 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono da pazzi

Le occasioni messe a disposizione da Coop e Ipercoop sono assolutamente da non credere, e riguardano nella maggior parte dei casi dispositivi proposti a meno di 400 euro, i quali comunque sono in grado di garantire discrete prestazioni generali. I modelli in questione toccano difatti Apple iPhone 7, Xiaomi Mi 11 Lite, Alcatel 3X 2020, Xiaomi Redmi 9A, galaxy A12, Apple iPhone SE 2020, Galaxy A21s o anche Realme C21.

In alternativa sono disponibili anche dispositivi afferenti alla fascia alta, in vendita a prezzi complessivamente abbastanza vicini ai listini del periodo, parliamo appunto del trittico Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra 5G, con cifre che spaziano tra 879 e 1329 euro.

Per conoscere l’intero volantino Coop e Ipercoop, che riserva occasioni anche legate ad altre categorie merceologiche, consigliamo l’apertura delle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale.