Le cronache quotidiane sono sempre più piene di episodi di tradimento online in campo amoroso. WhatsApp, sotto questo punto di vista, si conferma come l’applicazione centrale sia per le persone sospettose sia per coloro che decidono di essere infedeli verso il proprio lui o la propria lei.

WhatsApp, il nuovo trucco per notare tradimenti del partner

Da mesi, le persone che sono particolarmente sospettose e che pensano ad atti di infedeltà cercano di spiare in una maniera o nell’altra le conversazioni del partner su WhatsApp.

La tecnica più semplice, in questa circostanza, resta ancora la lettura diretta delle conversazioni. Tale metodo è il più istantaneo. Per scoprire le chat del partner in questo caso, basta avere a propria disposizione lo smartphone altrui anche per pochi secondi.

C’è da sottolineare però che non sempre questo metodo è efficace al massimo. In presenza di messaggi da nascondere, chi ha qualcosa da nascondere potrebbe eliminare anzitempo i contenuti sospetti.

A disposizione del pubblico c’è però ora una seconda tecnica, che si rivela molto più efficace. Questa seconda tecnica ha alla sua base la piattaforma WhatsApp Web.

Con l’aiuto di WhatsApp Web, gli utenti possono trasferire su un loro dispositivo fisso, computer o pc tutte le conversazioni del partner. Per farlo è necessario accedere al profilo del proprio compagno o della compagna ed attraverso il menù Impostazioni dare il via alla sincronizzazione delle chat per mezzo dell’apposito codice QR. Il vantaggio in questo caso è duplice dato che le chat saranno anche aggiornate in tempo reale.