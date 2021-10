Il volantino Unieuro batte tutte le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con una serie di soluzioni veramente economiche, ricche di prezzi bassi e di prodotti dalla qualità ugualmente elevata.

La spesa da Unieuro è davvero ridottissima, i consumatori si ritrovano difatti a poter accedere agli sconti recandosi personalmente in un negozio sul territorio, oppure recandosi dal divano di casa sul sito ufficiale. Per agevolare l’acquisto dei prodotti più desiderati, ad ogni modo, è possibile anche affidarsi alla spedizione gratuita presso il proprio domicilio, raggiungibile nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Tutti i codici sconto Amazon sono disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro: tutte le migliori offerte della giornata

Unieuro mette alle strette le aziende che da tempo stanno cercando di rilanciarsi nella rivendita di elettronica, con una campagna promozionale focalizzata sulla fascia alta della telefonia mobile, in particolar modo i top di gamma di casa Samsung. In questo caso, infatti, sono disponibili innumerevoli dispositivi a prezzi abbordabili, quali sono Galaxy S21, in vendita a 699 euro, Galaxy S21+, proposto a 799 euro, oppure un ottimo Galaxy Z Flip3, sempre disponibile a 1149 euro.

Per godere ugualmente di ottime prestazioni generali, senza però essere costretti a spendere cifre troppo elevate, il consiglio è di buttarsi direttamente su Oppo Find X3 Neo, il giusto compromesso da poco lanciato sul mercato nazionale.

Questo e molto altro ancora vi attende direttamente su Unieuro, scoprite in esclusiva le migliori offerte aprendo il prima possibile il seguente link.