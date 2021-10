Il volantino Trony riserva occasioni molto speciali agli utenti che sceglieranno di acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, anche cercando di spendere cifre sempre più ridotte rispetto al listino del periodo.

A differenza di quanto abbiamo semplicemente visto in passato, o comunque risulta esser attivo presso Euronics o simili, la campagna promozionale è disponibile sull’intero territorio nazionale, con possibilità di acquistare presso qualsiasi negozio fisico, senza distinzioni o limitazioni particolari. I clienti potranno richiedere anche la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui spenderanno più di 199 euro.

Trony, che sconti: il volantino ha prezzi molto bassi

Le occasioni raccolte all’interno del volantino Trony propongono al consumatore finale la possibilità di accedere a prodotti di alta qualità, senza spendere troppo; tra questi non mancano chiaramente riferimenti ai migliori modelli di casa Samsung, come Galaxy S21, disponibile a 699 euro, passando per il rivale di sempre, Apple iPhone 12 Pro, in vendita nel periodo a 999 euro.

Sempre nella medesima campagna promozionale sono stati inoltre raccolti prodotti ugualmente molto interessanti, ma con prezzi che non superano i 400 euro di spesa effettivi. In questo caso gli acquisti sono legati a modelli del calibro di Vivo Y21, Motorola Moto G20, Galaxy S20 FE, Galaxy A12 o Oppo A74 e Oppo Find X3 Lite.

Se volete conoscere da vicino l’ottima soluzione attivata nel periodo da Trony, ricordatevi che dovete aprire il prima possibile il sito ufficiale dell’azienda.