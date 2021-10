A partire dallo scorso 15 ottobre 2021 l’operatore Tiscali ha lanciato la nuova offerta mobile denominata Smart 70 Promo, dedicata a tutti i nuovi clienti che provengono da determinati operatori.

La nuova offerta ha un costo davvero basso, parliamo di 5.99 euro al mese. Scopriamo insieme il bundle completo proposto.

Tiscali Mobile: ecco la nuova Smart 70 Promo

Tiscali Smart 70 Promo prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G su rete mobile TIM. Il prezzo, come anticipato anche poco fa, è di 5.99 euro al mese per i primi 3 mesi, dal quarto mese il prezzo si alzerà di 2 euro arrivando così a 7.99 euro al mese. L’offerta è attivabile per chi attiva una nuova SIM ricaricabile con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile da qualsiasi operatore.

Il costo della nuova SIM dell’operatore è di 10 euro, mentre il costo di attivazione è gratuito, bisogna però sostenere un costo della prima ricarica minima di 10 euro. In caso di superamento dei Giga disponibili il cliente Tiscali di default continua a navigare pagando una tariffa extrasoglia di 30 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato, con tariffazione a singolo Kb.

Il cliente Tiscali potrà comunque, in qualsiasi momento, decidere di bloccare temporaneamente o per sempre la navigazione extrasoglia tramite area clienti MyTiscali. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte dell’operatore, non vi resta che visitare il sito ufficiale dello stesso.