Da qualche giorno l’operatore Tim ha lanciato delle nuove offerte ricaricabili di rete mobile, dedicate in particolar modo, a tutti gli attuali clienti Iliad.

Le offerte in questione sono denominate TIM Special LE, TIM Super LE e TIM Special Per Te. Ora le andremo a scoprire tutte nel dettaglio.

Tim lancia delle nuove offerte contro Iliad

Iniziamo subito con la TIM Special LE che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G a 9,99 euro al mese. Questa offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti TIM che attivano una nuova sim ricaricabile TIM con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero (MNP) con provenienza da Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy ed altri.

Passiamo alla Super LE, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile in 4G a 9,99 euro al mese. La seconda offerta è attivabile dagli utenti che provengono da Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Passiamo alla Special Per Te che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati in 2G, 3G e 4G con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Quest’ultima offerta è disponibile per gli utenti che provengono da ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale esclusi Kena Mobile e Very Mobile.