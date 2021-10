Nonostante i nuovi top di gamma della famiglia Oppo Reno 6 siano da poco arrivati ufficialmente per il mercato europeo, sembra che la nota azienda cinese stia già preparando l’arrivo della serie successiva. Nel corso delle ultime ore sono infatti emerse alcune indiscrezioni riguardanti il prossimo Oppo Reno 7.

Oppo Reno 7 in arrivo: ecco le prime indiscrezioni emerse in rete

Come già accennato, in queste ultime ore sono emersi in rete alcuni rumors e leaks riguardanti la nuova serie di smartphone di punta del produttore cinese Oppo, ovvero i nuovi Oppo Reno 7. Nello specifico, le prime indiscrezioni parlano in primis del comparto fotografico, anche se per il momento non è stato specificato il modello esatto.

Stando a quanto emerso, uno dei nuovi smartphone di Oppo potrà contare su un modulo fotografico costituito da un sensore fotografico principale da 50 megapixel, il Sony IMX766, senza però la stabilizzazione ottica dell’immagine. Quest’ultimo sarà poi accompagnato da un sensore grandangolare da 8 megapixel con anche funzioni macro, il Sony IMX355, e da un sensore in bianco e nero da 2 megapixel. La fotocamera per I selfie sarà invece costituita dal sensore Sony IMX615 da 32 megapixel.

Le prestazioni dovrebbero essere affidate al SoC MediaTek Dimensity 920, mentre sul fronte dovremmo trovare un display con tecnologia SuperAMOLED da 6.5 pollici 8n risoluzione FullHD+ e con refresh rate pari a 90Hz. La batteria, invece, sembra che avrà una capienza di 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W. I rumors, infine, parlando anche dei probabili prezzi, che dovrebbero partire da circa 400 euro fino ad un massimo di 440 euro.