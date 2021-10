Netflix continua ad essere un vero e proprio polo di attrazione nel campo della tv d’intrattenimento. La piattaforma streaming riesce sempre a trovare contenuti in grado di divenire dei veri e propri cult. Dopo il successo planetario de La casa di carta, un’altra novità inattesa è la serie tv coreana Squid Game, serie che sta macinando numeri record in queste settimane.

Netflix, il nuovo aumento di costi per due listini

Se la grande notizia per gli utenti di Netflix continua ad essere quindi la ricca offerta in termini di film e serie tv, c’è una notizia ben poco positiva, ossia l’aumento dei costi che si materializza anche in questo mese di Ottobre. Netflix ha infatti deciso di aumentare i costi per due dei sui attuali piani di visione.

Per gli utenti è previsto un aumento di prezzo di 2 euro se iscritti con il pacchetto Premium, il ticket che prevede la visione su quattro dispositivi in contemporanea e la presenza del 4K. Il nuovo prezzo sarà di 18,99 euro anziché 16,99 euro.

Un secondo aumento di tariffa è valido anche per la Standard, il pacchetto con due dispositivi in contemporanea e la tecnologia del Full HD. Il nuovo costo, in questo caso, è di 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro.

I listini aggiornati di Netflix sono validi a partire dal 2 Ottobre. Come ovvio, i costi rivisitati dalla tv streaming saranno gli stessi sia per i vecchi clienti sia per coloro che andranno ad attivare ex novo un nuovo piano per la visione dei contenuti tv.