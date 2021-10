La serie TV Netflix di estremo successo La Casa di Carta sta per volgere al termine e proprio per questo la piattaforma californiana ha svelato dei nuovi dettagli a riguardo. Si tratta del Volume 2 della quinta stagione della serie che ha debuttato nel 2017 ed è riuscita non solo ad essere acquistata da Netflix ma anche ad essere il contenuto più visto nel 2019 in tutto il mondo.

Primato che, però, è decaduto dopo l’uscita della serie del momento: Squid Games. I primi cinque episodi della season 5 usciti il 3 settembre hanno iniziato a mettere il punto sulla serie. Nella prima parte il pubblico ha dovuto salutare dei personaggi che hanno fatto la storia della serie che andrà a condizionare tutto il proseguo della faccenda.

La Casa di Carta 5: cosa aspettarsi dal Volume 2

Come detto prima, nella quinta e ultima stagione de La Casa di Carta ci sono due volumi di cinque episodi ciascuno. Mentre la prima parte ha visto il suor rilascio su Netflix il 3 settembre, la seconda è attesa per il 3 dicembre 2021.

La piattaforma californiana ha rilasciato delle succose anticipazioni e una di queste è una frase del Professore, il quale dice: “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina”. Il suddetto si riferisce alla morte di uno dei personaggi della serie più amati da tutti.

Le anticipazioni, quindi, vanno ad garantire un finale scoppiettante e pieno di pathos che non lascerà sicuramente i fan delusi, in attesa di capire se la banda con la tuta rossa perderà o meno.