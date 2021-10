Gli smartphone al giorno d’oggi godono di funzionalità a dir poco incredibili, siamo passati dai vecchi cellulari che consentivano al massimo di fare una telefonata, fino ai moderni device che invece ci permettono di gestire la nostra vita digitale e di adempiere a numerose mansioni, anche importanti come la gestione del conto in banca.

Ovviamente col passare degli anni l’importanza delle feature cresce di pari passo, basti pensare che ora è possibile integrare la propria patente nel wallet dello smartphone, inserire i documenti e anche gestire database di lavoro, tutto comodamente con il piccolo tascabile.

Apple a quanto pare con la sua ultima funzionalità ha deciso di fare la felicità degli studenti, con iPhone 13 è arrivato anche iOS 15, il cui ultimo aggiornamento ha introdotto la possibilità di usare la funzione Live Text, la quale trasforma in testo scritto tutto quello che viene inquadrato, una feature che nelle classi di tutto il mondo stanno apprezzando.

students are starting to steal each other's notes with iOS 15 and it's… kind of genius pic.twitter.com/klE992DuBn

— juan (@juanbuis) October 14, 2021