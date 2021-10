iliad-se-hai-una-vecchia-SIM-e-finisci-sempre-in-down-ecco-un-trucco

Sempre più spesso i nostri operatori telefonici affrontano problemi di connessione che si ripercuotono su di noi, loro clienti. Si tratta di situazioni fastidiose che, quando avvengono, gettano nel panico chiunque. A volte però il problema è congenito. Infatti, se hai una vecchia SIM Iliad e lo smartphone finisce spesso in down di rete ecco un trucco che può risolvere questo fastidioso problema.

Iliad: molti utenti stanno segnalando che le vecchie SIM vanno in down di rete

Sono ormai molti i clienti che stanno segnalando alcuni problemi con vecchie SIM Iliad. Non solo, ma anche quelle di quasi un anno fa presentano piccoli difetti. In pratica, senza che l’utente se ne accorga, perdono il segnale 4G o 5G mettendo in offline lo smartphone.

Si tratta di un fastidioso down di rete dovuto non a manutenzioni o problemi dell’operatore telefonico, ma a un difetto nei chip di quelle SIM. Se non siete ancora riusciti a farvi sostituire la scheda incriminata da Iliad, ecco un trucco che può risolvere momentaneamente il disagio.

Diversi utenti lo hanno provato con successo. In pratica, quando la scheda SIM di Iliad va in down di rete in merito alla connessione dati, basta mettere lo smartphone in modalità “Aereo“ per alcuni secondi. Riattivando poi la connessione, obbligherete il vostro smartphone ad aggiornare la ricezione e così tutto tornerà come prima, alla normalità.

Ovviamente non può essere questa la soluzione definitiva al problema. Il nostro consiglio è quello di chiedere direttamente a Iliad la sostituzione della SIM a causa di questo disagio. La prima via percorribile è quella di contattare il 177 ed esporre il problema a un operatore. Una volta approvata la sostituzione dovrete recarvi presso uno store o presso le famose Simbox. Altrimenti si può richiedere la sostituzione della SIM compilando il modulo ufficiale Iliad in caso di smarrimento, furto o distruzione.

Infine, se non siete ancora clienti vi ricordiamo che le nuove offerte Iliad di ottobre sono davvero imperdibili. Il rapporto qualità-prezzo è eccezionale e la soddisfazione clienti, dopo gli ultimi sondaggi, rende onore a questo operatore telefonico.