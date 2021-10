La compagnia del momento è sicuramente Iliad che sta avendo un particolare successo nel nostro Paese per via della politica di offerte a basso costo che stanno piacendo sempre di più a tutti i clienti dello Stivale. Inoltre, la compagnia telefonica francese è andata a preparare una sorpresa natalizia sia per i vecchi clienti che per quelli nuovi, ma non arriverà prima di dicembre. Ciononostante, c’è qualcosa di davvero imperdibile e fruibile già da ora. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad, le offerte che ha messo a disposizione nell’ultimo periodo

Una novità sta avendo particolare successo. La suddetta riguarda una grande occasione per chi attiverà una SIM con la Giga 120. Per quanto concerne la qualità della rete, il tutto pare che funzioni per il meglio ed è possibile risolverlo facilmente, anche perché c’era stato qualche problema con la Flash 120.

Molti, però, non sanno di cosa si tratta Giga 120: la suddetta è una soluzione che offre al cliente chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per la connessione di rete. La ricarica è di 9,99 euro ogni mese, mentre l’attivazione della SIM è da fare una tantum ed è di 10 euro.

Inoltre, mediante quest’offerta, i Giga potranno essere raggiunti anche in 5G a costo zero. Questa non è assolutamente una cosa da non dare per scontata anche perché gli altri operatori attualmente vanno a legare la nuova tecnologia a delle opzioni a pagamento e secondare al contratto. Quindi, è un occasione che va assolutamente sfruttata.