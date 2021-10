A poche ore dal lancio ufficiale dei due top di gamma del colosso di Mountain View, Evan Blass, leaker affermato e particolarmente affidabile, svela le reali dimensioni del Google Pixel 6 e del Pixel 6 Pro attraverso delle foto scattate dal vivo e alcune immagini raffiguranti le cover ufficiali.

Google Pixel 6 e 6 Pro avranno dimensioni non indifferenti: ecco le foto reali!

Una sfilza di foto reali condivisa da Blass permette di notare le dimensioni non indifferenti dei due top di gamma di casa Google. L’azienda aveva già mostrato al pubblico i sue dispositivi in diverse colorazioni attraverso un breve video condiviso in rete ma le foto trapelate consentono di cogliere maggiori dettagli e di conoscere anche quelle che saranno le cover ufficiali proposte dal colosso.

Il Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno sin dall’inizio attirato l’attenzione per la scelta del colosso di optare per un comparto fotografico esteticamente molto evidente. I sensori sono, appunto, inseriti in modulo di forma rettangolare riposto in orizzontale sul retro del dispositivo, in una sezione rialzata della scocca.

La soluzione pensata da Google potrebbe non aver convinto molto il pubblico ma l’azienda sembra voler valorizzare al massimo la sezione dedicata ai sensori fotografici. Le cover, infatti, evidenziano la sporgenza del modulo fotografico attraverso il loro design essenziale che va semplicemente a ricoprire la scocca esterna dello smartphone senza modificarne i tratti.

I particolari riguardanti i due dispositivi e gli accessori che Google proporrà potranno essere conosciuti in maniera ufficiale domani, durante l’evento online annunciato dal colosso nei giorni scorsi.