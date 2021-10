Attualmente il colosso Google non possiede uno smartphone pieghevole tra le scelte di dispositivi acquistabili, potrebbe essere al lavoro su uno, o più, ma comunque lo desidera talmente tanto da sponsorizzare quelli altrui.

Sul proprio canale YouTube ufficiale, solamente qualche giorno fa, è comparso un video promozionale dedicato ai Galaxy Z Flip 3 e Fold 3. Il pratica il colosso Google ha letteralmente sponsorizzato i prodotti Samsung.

Google vuole un pieghevole al punto di sponsorizzare Galaxy Z Flip

La faccenda non è finita qui. Infatti c’è un intero nuovo sito di Google, raggiungibile al seguente indirizzo unfold.withgoogle.com, dove al momento ci sono solo i due già citati pieghevoli Samsung, ma che in futuro potrebbe ospitare chissà quanti altri modelli, dei brand più disparati.

A quanto pare, Google crede che i foldable saranno il futuro degli smartphone, infatti, come ci ricorda il sito “The Future is unfolding”. Vi ricordo che il colosso è pronto a lanciare i nuovi Pixel 6, l’evento è infatti fissato per domani, martedì 19 ottobre 2021. Ormai sappiamo già tanto sui dispositivi in questione anche se continuano ad arrivare nuove immagini ed informazioni.

È il caso dei numerosissimi render ad alta definizione condivisi su Twitter da Evan Blass che mostrano sia il modello base, sia quello Pro in tutte le colorazioni e le angolazioni possibili. Oltre ai render, il leaker è venuto in possesso anche di tutta una serie di immagini promozionali che mostrano i due nuovi Pixel calati nella quotidianità. Non ci resta che attendere domani per scoprire tutti i dettagli.