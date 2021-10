Expert mette alle strette tutte le realtà che rivendono elettronica in Italia, con la presentazione di una promozione molto vicina alle aspettative dei tantissimi consumatori che avrebbero voluto acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale a prezzi bassi.

Le migliori offerte del volantino Expert non presentano limitazioni assolutamente degne di nota, ciò sta a significare che gli acquisti possono effettivamente essere completati sia online che in negozio, senza differenze in termini di prezzi finali disponibili. L’unico fatto da tenere bene a mente riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: attenzione alle nuove offerte, vi faranno spendere poco

I prezzi attivati da Expert all’interno del proprio volantino, non si allontanano troppo dalla fascia intermedia della telefonia mobile, garantendo difatti al consumatore la possibilità di risparmiare moltissimo, ma senza spendere più di 599 euro. Il modello più performante e costoso della campagna è Oppo Find X3 Neo, un terminale di cui consigliamo caldamente l’acquisto, per la sua grande capacità di garantire prestazioni eccellenti, spendendo la giusta cifra finale.

Le alternative più economiche sono invece rappresentate da prodotti del calibro di Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Wiko Power U10, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A22, Galaxy S20 FE, Oppo A94 o anche Motorola E7 Power. Come avete potuto notare, sono tutti dispositivi dal prezzo non troppo elevato, ma comunque perfettamente in grado di garantire discrete prestazioni generali. La campagna la potete sfogliare al completo sul sito ufficiale.