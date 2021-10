Il volantino Euronics nasconde occasioni assolutamente folli da non lasciarsi sfuggire, nel momento in cui si volessero acquistare nuovi prodotti di tecnologia, senza mai spendere cifre troppo alte, anche sottostando a piccole limitazioni sulla disponibilità generale.

La campagna promozionale si discosta leggermente da quanto Euronics ci ha abituati in passato, attivandosi solo ed esclusivamente nei punti vendita, ma senza vincoli territoriali, ciò sta a significare che gli utenti possono acquistare i prodotti anche presso il negozio più vicino alla propria abitazione, agli stessi prezzi indicati nell’articolo.

Euronics: il volantino con le offerte da non perdere

Tantissime occasioni attendono gli utenti direttamente nel volantino Euronics, a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile, in questo caso è possibile mettere le mani sulla coppia Samsung Galaxy S21, in vendita a 699 euro, oppure Oppo Find X3 Neo, con un prezzo finale di vendita di soli 569 euro.

Sempre restando in tema Samsung, non mancano prodotti ugualmente interessanti, del calibro ad esempio di Galaxy S20 FE, ovvero il modello che presenta esattamente le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20 originario, ma con il plus del processore Qualcomm Snapdragon, in vendita a 399 euro.

Questi sono solamente alcuni piccoli esempi dell’enorme portata di un volantino Euronics chiaramente ricco di occasioni e di prezzi da non perdere assolutamente di vista, per godere di maggiori informazioni e dettagli in merito alla campagna discussa nell’articolo, consigliamo la visione delle pagine direttamente tramite il sito ufficiale.