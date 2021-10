Il volantino Bennet integra davvero offerte da non perdere, i prezzi attivati dall’azienda sono tra i migliori del periodo, e garantiscono al consumatore finale un risparmio quasi senza precedenti, garantendogli l’accesso alla fascia alta della telefonia mobile, e non solo.

La campagna promozionale, lo rammentiamo, non può essere fruita tramite il sito ufficiale dell’azienda, in questo modo i clienti si ritrovano costretti a recarsi fisicamente in negozio per completare l’acquisto, almeno al prezzo effettivamente indicato. I prodotti sono ad ogni modo distribuiti con garanzia di 24 mesi, la quale può essere esercitata nelle medesime location, ma solo per i difetti di fabbrica.

Bennet: ecco il volantino più inaspettato

L’attenzione del volantino Bennet si è riversata quasi esclusivamente su un modello in particolare, stiamo parlando dell’ultimo, ed ottimo, Apple iPhone 11, attualmente disponibile all’acquisto dietro il pagamento di un contributo che non supera i 499 euro, perfettamente in linea con le aspettative e la tendenza del mercato.

All’interno della medesima campagna promozionale, inoltre, trova posto uno sconto molto importante applicato sui notebook dell’azienda di Cupertino, gli utenti potranno difatti acquistare un buonissimo MacBook Air di ultima generazione (con processore Apple M1, per intenderci), pagandolo solamente 949 euro.

Questo è in sintesi ciò che vi attende da Bennet nel periodo corrente, sebbene comunque risultino disponibili anche altri sconti ugualmente interessanti e da non perdere assolutamente di vista. Il consiglio è di aprire le pagine disponibili sul sito, troverete sicuramente pane per i vostri denti.