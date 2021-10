In queste ultime settima il noto produttore cinese Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile numerosi smartphone. Nonostante questo, i prossimi top di gamma dell’azienda sono forse i dispositivi più attesi, ovvero i nuovi Xiaomi Mi 12. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sino emersi nuovi dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche.

Xiaomi Mi 12: ecco i nuovi dettagli tecnici emersi in queste ultime ore

Nonostante manchi ancora qualche mese all’effettiva presentazione ufficiale, in rete sono già trapelati alcuni rumors e leaks dei prossimi smartphone di punta di casa Xiaomi. In particolare, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato che sia la variante standard che la variante Pro di Xiaomi Mi 12 avranno a bordo una batteria con una capienza di 4700 mAh e, oltre a questo, ha rivelato che sarà presente il supporto alla ricarica rapida da 100W.

Sempre secondo il leaker, la variante Ultra del device sarà quella che potrebbe garantire una maggiore autonomia, dato che dovrebbe essere presente una batteria più capiente da ben 5000 mAh. Dal punto di vista prettamente prestazionale, invece, è quasi certo che l’azienda cinese Xiaomi decida di adottare il prossimo processore top di gamma di Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 898. Il comparto fotografico dovrebbe essere poi molto curato, con un sensore fotografico principale da 50 megapixel. Quest’ultimo sarà poi affiancato da un sensore grandangolare e da un sensore periscopico teleobiettivo anch’essi da 50 megapixel.

Per il momento non abbiamo invece molte certezze riguardo al design della nuova serie di smartphone Xiaomi Mi 12. Tuttavia, immaginiamo che ci sarà una costruzione impeccabile con materiali di pregio. La variante Ultra, infatti, dovrebbe essere realizzata sempre con una backcover in ceramica.