Le conversazioni di WhatsApp sono utilissime per restare costantemente in contatto con parenti ed amici, ma in alcuni casi rappresentano anche una grande insidia per i lettori. Durante i mesi della pandemia, la piattaforma di messaggistica istantanea ha mostrato spesso fake news e notizie non veritiere ai suoi utenti.

WhatsApp, le truffe in arrivo dai messaggi sul certificato verde

Nel corso di quest’ultimo anno e mezzo, gli scenari sono cambiati in diverse occasioni. Se le fake news nella fase iniziale dell’emergenza Covid riguardavano sintomatologia e possibili cure, dallo scorso inverno a questa parte la discussione si è spostata sul tema dei vaccini e del Green Pass.

Proprio i messaggi relativi al Green Pass rappresentano ora una grave minaccia per il pubblico di WhatsApp. La possibilità di incappare in truffe è dietro l’angolo. Molti malintenzionati della rete, infatti, stanno vendendo tramite la chat di messaggistica una serie di certificati verdi fasulli.

L’obiettivo dei cybercriminali è quello di estorcere soldi ai lettori. In secondo luogo, poi, i malintenzionati cercano anche di ottenere l’accesso ai dati personali delle vittime. Da qui anche la possibilità di attivare in automatico alcuni servizi a pagamento sui piani tariffari dei lettori.

Come per le altre fake news di WhatsApp, anche per i messaggi sul Green Pass la regola da seguire è la seguente: eliminare senza alcun indugio le informazioni. Per ottenere la certificazione verde le uniche indicazioni valide sono quelle previste dal Ministero della Salute ed in subordine dalle ASL e le ATS sparse sul territorio nazionale.