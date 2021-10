Il volantino Unieuro è assolutamente splendido, gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con una campagna promozionale letteralmente farcita di sconti sempre migliori dai prezzi bassi e veramente economici.

I modi per risparmiare sono sostanzialmente un paio, è possibile recarsi personalmente in negozio, senza vincoli territoriali o regionali, oppure decidere di collegarsi al sito ufficiale dell’azienda. Coloro che opteranno per questa seconda strada, avranno comunque la possibilità di richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro.

Unieuro fa incetta di sconti: i prezzi sono bassissimi

I prezzi da Unieuro sono decisamente più bassi di quanto effettivamente avremmo mai sperato di vedere, la nuova campagna promozionale garantisce al consumatore l’accesso ad una serie di prodotti veramente economici, del calibro di Galaxy S21, disponibile a 699 euro, oppure Galaxy S21+, proposto a 799 euro, per finire con il più costoso fra tutti, il Galaxy Z Flip3, in vendita a ben 1149 euro.

Gli utenti che invece vorranno accedere alla fascia alta della telefonia mobile, ma nel contempo non fossero disposti a spendere cifre eccessive, potranno fare affidamento sul compromesso più interessante, rappresentato chiaramente dall’Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo non va oltre i 569 euro.

Questo è un piccolo estratto di un volantino Unieuro davvero molto interessante e ricco di promozioni speciali, per approfondirne la conoscenza, scoprendo nel dettaglio ogni singola offerta, aprite il prima possibile il seguente link speciale.