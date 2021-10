I prezzi da Trony sono decisamente più bassi del normale, il volantino cerca di allietare la giornata di tutti gli utenti che da tempo vorrebbero cercare di spendere il meno possibile sull’acquisto della tecnologia generale, senza mai pagare cifre troppo elevate.

La campagna promozionale corrente, in netto contrasto con quanto visto ed apprezzato in passato, risulta essere attiva in ogni negozio in Italia, con possibilità di accedervi senza limitazioni o vincoli regionali. Gli utenti sono liberissimi di recarsi presso il punto vendita più vicino alla propria residenza, per avere la possibilità di risparmiare.

Trony: quante occasioni e che prezzi bassi

Trony prova a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invitante, il risparmio è notevole anche nel momento in cui si pensa di mettere le mani su Samsung Galaxy S21, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, oggi disponibile a 699 euro, oppure un Apple iPhone 12 Pro, effettivamente in vendita a 999 euro, con 128GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile).

Sempre all’interno del volantino Trony sono anche disponibili svariati prodotti più economici, ovvero distribuiti a meno di 400 euro, dalla qualità complessivamente accettabile. I modelli da non perdere sono infatti Vivo Y21, Galaxy S20 FE, Galaxy A12, Motorola Moto G20, Oppo Find X3 Lite, o anche un buonissimo Oppo A74.

Naturalmente non mancano riferimenti anche ad altre categorie merceologiche, per questo motivo si consiglia la visione delle pagine sul sito ufficiale.