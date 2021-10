Il mondo del collezionismo si aggiorna quotidianamente e pare che anche gli esemplari di questo mondo inizino a prendere sempre più valore. Infatti, gli appassionati sono realmente intenzionati a spendere delle cifre davvero incredibili per riuscire a portarsi a casa degli esemplari seriamente introvabili che, molto spesso, possono valere centinaia di migliaia di euro. In questo mercato, è impossibile non menzionare le monete rare.

Ci sono molti esemplari di questa tipologia che si legano ad esempio ad un evento storico o che presentano un errore di conio che le fanno arrivare a valere migliaia di euro. Tuttavia, non è detto che gli esemplari si limitano solo ed esclusivamente agli euro e alle Lire. Infatti, anche monete di molte epoche fa fanno parte del collezionismo e ce n’è una che vale un milione di euro.

Monete rare: come riconoscere questa che vale un milione

È ormai cosa chiara che ci sono molte monete che nel mondo sono introvabili, ma si può dire che questa è quella più introvabile di tutte. Infatti, non è casuale che ci sono delle persone che spenderebbero anche un milione di euro per ottenerla. Quella di cui parliamo è il medaglione aureo di Massenzio del 15 avanti Cristo dell’epoca dell’impero romani. Come detto anche dagli esperti di moneterare.net, oggi è praticamente impossibile trovare un modello di questo tipo.

E non è finita qui, anche perché tutti sicuramente vorrete sapere a che prezzo è stata venduta all’asta. Ebbene sì, la cifra è davvero incredibile: 1.407.550 dollari. Chiaramente è superfluo dire che la vita di chi è riuscito a vendere questo tipo di moneta è cambiata radicalmente.