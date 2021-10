Continuano gli aggiornamenti di una delle serie TV più amate di sempre, La Casa di Carta. I colpi di scena sembrano essere dietro l’angolo a ogni pubblicazione di qualche scoop in merito al finale di stagione. Tutti gli equilibri sembrano essere stati magistralmente sovvertiti per far sentire lo spettatore disorientato. Infatti, un nuovo video sta lasciando tutti spaesati. Cosa sta succedendo alla banda e al Professore negli utlimi 5 episodi de La Casa di Carta 5?

La Casa di Carta 5: il nuovo teaser lascia tutti confusi

Dopo i primi 5 episodi della quinta stagione de La Casa di Carta, tutti i fedelissimi e appassionati della serie non stanno vedendo l’ora che Netflix pubblichi gli ultimi. Tuttavia occorre aspettare un mese e mezzo abbondante, anche perché la data ufficiale prevista è il 3 dicembre 2021.

La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. pic.twitter.com/vBbQYkqzK8 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 13, 2021

Nondimeno, il colosso dello streaming on demand sta rilasciando sempre novità che rivelano qualcosa in più rispetto a quello che dovremo attenderci con il gran finale. Dobbiamo ammettere che, in pochissimi secondi, il nuovo teaser de La Casa di Carta 5 volume 2 è incredibile e ricco di informazioni.

Le immagini serrate si susseguono a una velocità degna del miglior autodromo. Comunque, si può comprendere che, dopo la morte di Tokyo, la banda non se la sta passando bene. Lisbona sembra essere stata catturata dall’esercito e il Professore essere pronto all’azione:

“Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina“.

Chissà cosa sarà pronto a fare dopo aver ricaricato la sua pistola! Molti dubbi sorgono dopo la visione di questo teaser. Non ci resta che attendere il trailer ufficiale che inaugurerà l’arrivo, ormai prossimo, degli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5 volume 2.

Nel frattempo un’altra serie TV Netflix si sta facendo strada superando anche il successo di quest’ultima. Si tratta della serie sudcoreana Squid Game che, nonostante sia in lingua originale, è diventata un vero fenomeno mediatico.