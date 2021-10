Lo streaming IPTV è sempre di più al centro della televisione italiana. Son sempre di più gli utenti che decidono di affidarsi allo streaming illegale per guardare i propri contenuti televisivi su Netflix o, nella maggior parte dei casi, per seguire la propria squadra del cuore su Sky, DAZN e Amazon Prime Video.

IPTV, le nuove sanzioni per i trasgressori

I benefici di un abbonamento allo streaming illegale sono maggiormente legati ai costi, davvero molto più bassi rispetto a quelli delle tradizionali tv a pagamento. I clienti, ovviamente, non pensano a quelli che potrebbero essere gli eventuali rischi.

Gli ultimi interventi delle forze dell’ordine hanno chiarito ancora di più la giurisdizione in merito. I trasgressori possono incorrere in una sanzione amministrativa, il cui valore può anche arrivare a 30mila euro. Per i casi più gravi, quelli di recidiva, è inoltre prevista anche la reclusione sino a tre anni.

Le truffe sono l’altro grande pericolo per gli utenti. Su WhatsApp e su Telegram molti malintenzionati cercano di vendere ai lettori una serie di ticket per l’IPTV illegale. Dopo aver pagato anche cospicue somme di denaro, i lettori di queste conversazioni non ricevono alcun servizio in cambio.

