Il volantino Euronics distrugge letteralmente le offerte di Esselunga, proponendosi come più valida alternativa alle ultime campagne promozionali delle dirette concorrenti del mercato, e promettendo contestualmente un risparmio assolutamente degno di nota.

Per cercare di raggiungere il maggior numero di utenti possibili, l’azienda ha deciso di attivare il volantino in ogni singola regione del territorio, con prezzi comuni (se proprio le differenze sono minime), ma non sul sito ufficiale. I prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed in particolare la telefonia mobile è disponibile sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti sono rilasciati dai produttori, ed in genere sono più tempestivi.

Euronics: queste sono le nuove offerte dai prezzi migliori

Il volantino Euronics spinge moltissimo sulla fascia alta della telefonia mobile, promettendo ai consumatori possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, i modelli da non perdere assolutamente di vista sono Samsung Galaxy S21, in vendita precisamente a 699 euro, come anche il bellissimo Oppo Find X3 Neo, considerato dai più come un valido compromesso in termini di rapporto qualità/prezzo, disponibile a 569 euro.

Il risparmio è notevole anche nel momento in cui si dovessero acquistare dispositivi più economici, non dimenticatevi di Samsung Galaxy S20 FE, il terminale con le stesse specifiche tecniche di Galaxy S20 ma con processore Snapdragon, disponibile a 399 euro, oppure di Xiaomi Mi 11 Lite, Wiko Power U10, Oppo A16, Xiaomi Redmi 9T e similari.

