Il volantino Esselunga punta a stupire ancora una volta i consumatori interessati all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, in questo caso più che altro legati al mondo dei videogame, con prezzi alla portata di tutti, pronti a garantire un risparmio superiore alle più rosee aspettative.

Tutti coloro che vorranno effettivamente completare gli acquisti, dovranno fare affidamento solo ed esclusivamente sui singoli negozi sparsi per il territorio nazionale, al momento infatti non risultano essere effettuabili sul sito dell’azienda, almeno ai prezzi indicati. La garanzia, indipendentemente dal modello selezionato, corrisponde sempre a 24 mesi dalla data d’acquisto.

Esselunga: questo volantino è da impazzire

La campagna promozionale di Esselunga del mese di Ottobre, che ricordiamo essere attiva fino al 20, salvo esaurimento anticipato delle scorte, propone all’utente finale la possibilità di mettere le mani su un videogame per PS4, stiamo parlando di Fifa 22.

L’ultimo episodio del gioco di simulazione calcistica di Electronic Arts, rilancia il gameplay e rinnova completamente la grafica, permettendo al consumatore di godere anche di 17’000 giocatori, 30 campionati e 700 squadre differenti, perfettamente in licenza e realizzati nel minimo dettaglio.

La versione in vendita, lo ricordiamo, è compatibile solo ed esclusivamente con PS4 (retrocompatibilità garantita anche da PS5), al prezzo finale di 49,99 euro. Non sappiamo se in futuro Esselunga attiverà gli stessi sconti anche per quanto riguarda il mondo Xbox o PC, sebbene lo dubitiamo; nell’eventualità, saremo comunque i primi a raccontarvelo. I dettagli del volantino sono disponibili sul sito ufficiale.