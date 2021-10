Il secondo DC FanDome è stato rivelato insieme a due nuovi trailer: Suicide Squad: Kill The Justice League e Gotham Knights.

DC ha annunciato che entrambi i giochi erano gia’ in lavorazione dall’anno scorso durante il primo evento virtuale DC FanDome. Da allora, non abbiamo ottenuto molte informazioni su nessuno dei due titoli. Sabato 16 ottobre, durante la seconda puntata dell’evento web che mostra tutto ciò che riguarda DC Comics, sono stati svelati due nuovissimi trailer, ma sfortunatamente nessun gameplay.

Il trailer di Suicide Squad: Kill The Justice League ci ha fornito maggiori informazioni sul gioco: in arrivo una modalita’ multiplayer cooperativa o in solo per le missioni della storia. Si potra’ inoltre scegliere di controllare Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang come membro della squadra giocabile.

Come i fumetti e i film, il team e’ stato liberato dalla prigione di massima sicurezza e incaricato della missione di abbattere la Justice League, incluso il loro obiettivo alfa, Superman, che è sotto il controllo di Brainiac.

Il trailer utilizzava filmati di gioco ma non mostrava alcun gameplay ed era composto da scene tagliate del gioco.

Questo è stato anche lo stesso caso per Gotham Knights di WB Montreal. Abbiamo visto filmati di gameplay del gioco durante il primo evento DC FanDome. Quest’anno e’ stato svelato un trailer della storia dei giovani eroi di Gotham, Bat Girl, Robin, Nightwing e Red Hood. Vengono chiamati in azione dopo che Batman viene ucciso in un’esplosione.

In questo nuovo trailer che ora presenta il Pinguino, apprendiamo di più sulla Corte dei Gufi, una società segreta composta dalle famiglie più ricche di Gotham. Il team di sviluppo ha dichiarato di aver bisogno di “più tempo per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori”.

Sia Gotham Knights che Suicide Squad: Kill The Justice League arriveranno nel 2022. Sfortunatamente, non si conosce ancora il mese preciso di rilascio.