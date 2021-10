Comet prova a superare una volta per tutte le dirette concorrenti del mercato nazionale, con il lancio di una campagna promozionale davvero pregevole, farcita di prezzi bassissimi e di sconti sempre più interessanti, applicati anche a prodotti dall’ottima qualità.

Il risparmio da Comet è garantito in ogni location sparsa sul territorio nazionale, ciò sta a significare che si ha la possibilità di effettuare acquisti direttamente in negozio, come anche sul sito sfruttando l’e-commerce proprietario. Per incentivare l’utente a non spostarsi dalla propria abitazione, l’azienda ha inoltre attivato la spedizione gratuita per ogni ordine che supererà i 49 euro di spesa.

Comet: il volantino con i migliori sconti

I prodotti in promozione direttamente da Comet non disdegnano la fascia alta della telefonia mobile, infatti gli utenti possono pensare di acquistare modelli tra 499 e 799 euro, i quali promettono prestazioni eccellenti. Tra i migliori annoveriamo chiaramente Xiaomi Mi 11i, iPhone 12 Mini, Oppo Reno6 e chiaramente l’ultimo Xiaomi Mi 11.

Dall’altro lato della barricata, ovvero i dispositivi in vendita a meno di 300 euro, si possono scovare anche occasioni del calibro di Motorola Moto G 5G, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi mi 11 Lite, Oppo A94 e Oppo A53s. Tutti i prodotti sono completamente sbrandizzati, ovvero gli aggiornamenti sono tempestivamente rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Per ogni altra informazione in merito al corrente volantino Comet, raccomandiamo caldamente di aprire il prima possibile il sito ufficiale, visualizzerete ogni singolo sconto nel dettaglio.