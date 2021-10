Carrefour non vuole rallentare assolutamente al propria corsa verso il podio della rivendita di elettronica, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale veramente ricca di occasioni e di prodotti dai prezzi bassissimi.

Il risparmio da Carrefour è finalmente alla portata di tutti, infatti gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, senza vincoli o differenze particolari, in termini regionali. I clienti accedono a prodotti con garanzia di 24 mesi, i quali prevedono anche la versione no brand, nell’eventualità si trattasse di telefonia mobile.

Carrefour: tantissimi sconti per tutti

Gli sconti attivati da Carrefour cercano di attirare gli utenti che vogliono acquistare un Apple iPhone 12, uno degli smartphone più richiesti e desiderati del 2020, oggi finalmente disponibile ad un prezzo più che accessibile per la maggior parte di noi. La versione prevede 128GB di ROM (purtroppo non può essere incrementata tramite microSD), acquistabile a 749 euro.

Per comprendere la qualità generale del prodotto, scopriamo i punti salienti della scheda tecnica; questi sono perfettamente rappresentati da display OLED da 6,1 pollici di diagonale, ovviamente con risoluzione elevata e 60Hz di frequenza di aggiornamento, affiancato da un processore A14 Bionic e 4GB di RAM. L’altro punto importante del prodotto è rappresentato dal comparto fotografico, composto da 2 sensori da 12 megapixel, in grado di scattare istantanee di altissimo livello.

Tutti i dettagli, e per conoscere da vicino il prodotto, li trovate in esclusiva sul sito ufficiale di carrefour stessa.