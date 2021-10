whatsapp-ecco-la-funzione-che-in-pochi-sanno-di-avere

Stare dietro a tutti gli aggiornamenti di WhatsApp è diventato davvero difficile. Infatti, WABetaInfo non solo ogni giorno, ma anche più volte al giorno ha materiale da postare su Twitter per informare il suo pubblico delle novità in arrivo, già disponibili sulle versioni beta rilasciate dall’app del Gruppo Facebook. Forse però ve ne siete persa una che vi cambierà il modo di utilizzare questa incredibile applicazione. Ecco la fantastica funzione che in pochi sanno di avere.

WhatsApp, grazie all’ultimo aggiornamento, sta rendendo la sua app di messaggistica istantanea un vero gioiellino. Molte funzionalità stanno cambiando l’esperienza utente rendendola sempre più efficace e produttiva.

Tuttavia sono molti coloro che si stanno perdendo una funzione beta che, invece, potrebbero tranquillamente attivare perché disponibile ai più coraggiosi. Si sa, queste versioni potrebbero rivelarsi instabili, ma credeteci, ne vale davvero la pena.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021