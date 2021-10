L’operatore Vodafone ha deciso di continuare ad offrire a noi utenti la possibilità di sottoscrivere i propri pacchetti di Vodafone TV con i contenuti di NOW e 12 mesi di Amazon Prime gratuito.

Per chi ancora non la conoscesse, Vodafone TV è una piattaforma di streaming di proprietà dell’operatore rosso, pensata proprio per i clienti di rete fissa. Quest’ultimi possono usufruire anche di contenuti on demand e di internet TV. Scopriamo insieme tutti i dettagli del pacchetto.

Vodafone TV con NOW e 12 mesi di Amazon Prime continua

I pacchetti attualmente disponibili sono denominati Vodafone TV Intrattenimento, Vodafone TV Sport Plus e Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento. Con questi pacchetti vi verrà incluso anche l’abbonamento Prime di Amazon gratuitamente per 12 mesi, fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore. Al termine del periodo promozionale di 12 mesi in omaggio, Amazon Prime si rinnova in automatico al costo di 3,99 euro al mese, con addebito in fattura Vodafone.

Il primo abbonamento, Vodafone TV Intrattenimento, in promo a 5 euro per il primo mese, poi a 12 euro al mese comprende ancora il TV Box standard con NOW Pass Entertainment e in più Amazon Prime gratis per 12 mesi. Invece il pacchetto Sport Plus, al nuovo costo di 12 euro al mese comprende sempre il TV Box standard con il Pass mensile di NOW Sport con tutto lo sport e il calcio di Sky e in più Amazon Prime gratis 12 mesi.

Infine, i pacchetti Sport Plus e Intrattenimento, al nuovo costo di 20 euro al mese comprende sempre il nuovo decoder TV Box Pro con Wi-Fi 6 e comandi vocali, dedicato ai nuovi clienti FTTC, FTTH e FWA e ai già clienti ADSL, FTTC e FTTH, con i Pass NOW Sport e Entertainment e in più Amazon Prime gratis 12 mesi. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per ottenere maggiori dettagli.