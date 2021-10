Il volantino Unieuro appare essere assolutamente ricco di occasioni da non perdere di vista, con tantissimi prezzi bassi, i quali riescono a garantire un risparmio superiore alle aspettative, e propongono al consumatore una spesa veramente ridotta.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi dati i pregressi dell’azienda, è attiva indistintamente nei punti vendita e sul sito ufficiale di Unieuro, ciò sta a significare che gli acquisti possono anche essere completati dal divano di casa propria, godendo della spedizione gratuita presso il domicilio (ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi).

Unieuro: le occasioni sono incredibili

Unieuro non finisce mai di stupire gli utenti, in questo periodo di inizio Ottobre, infatti, l’azienda ha lanciato una campagna promozionale assolutamente degna di nota, con un forte focus sul mondo della telefonia Samsung. I top di gamma proposti ai consumatori spaziano da Galaxy S21+, il cui prezzo è di 799 euro, passando per il più economico Galaxy S21, disponibile a 699 euro, oppure per finire sul costosissimo Galaxy Z Flip3, recentemente commercializzato sul territorio ed acquistabile a 1149 euro.

Non mancano ovviamente anche soluzioni più economiche, in questo caso gli utenti potranno fare affidamento su Oppo find X3 Neo, la più valida alternativa nel rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale di circa 569 euro.

Questo è in parte ciò che vi attende direttamente da Unieuro, non avendo però avuto la possibilità di riassumere tutti gli sconti nell’articolo, consigliamo di collegarvi quanto prima al seguente link.