Se portare un perfetto sconosciuto come persona in più a un matrimonio non ti sembra una cattiva idea, Tinder è tornato con una nuova funzionalità che semplificherà l’intero processo. La società ha annunciato una funzionalità chiamata Plus One che, come prevedibile, consente agli utenti di avvisare gli altri che stanno cercando una data da portare a un matrimonio.

Giovedì Tinder ha annunciato la sua nuova funzionalità Plus One, affermando di aver collaborato con WeddingWire per aiutare gli utenti a trovare qualcuno da portare come appuntamento per un matrimonio. La funzione è disponibile nella sezione Esplora dell’app, assicurando che gli utenti siano in grado di far conoscere le loro particolari esigenze ad altri.

Tinder ha aggiornato la sua app con una nuova funzione

La collaborazione con WeddingWire, nel frattempo, è di lanciare un omaggio ‘Wedding Guest Grant’ che è ora attivo. Con questo, le prime 100 persone che si uniranno alla sezione Plus One in Esplora otterranno circa 350 euro per il costo di un matrimonio, l’importo medio che WeddingWire dice che le persone spendono per presentarsi come ospiti.

Molti nel settore si stanno preparando per un assalto anticipato ai matrimoni entro la fine dell’anno e fino al 2022. Il motivo è – avete indovinato – a causa dei rinvii del matrimonio avvenuti nel 2020 e nella maggior parte del 2021 a causa della pandemia.

La combinazione di vaccini prontamente disponibili in molti luoghi, così come i test rapidi e economici per il COVID-19 e le restrizioni di viaggio allentate, hanno reso i matrimoni di persona un’opzione più sicura. Secondo Tinder, il numero di utenti che aggiungono ‘più uno’ ai propri profili è aumentato del 45% dall’inizio del 2021.