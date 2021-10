Si chiama TIM SUPER SAT ed e’ il nuovo servizio satellitare riservato ai nuovi clienti residenti in aree del Paese non ancora raggiunte dalle reti a banda larga fissa e ultralarga.

Frutto di una sperimentazione durata mesi e di un accordo con Eutelsat (utilizza la connettività del satellite Konnect di Eutelsat riservata a TIM in esclusiva per l’Italia), il servizio permette di navigare con velocità fino a 100 Mb/s in download e 5 Mb/s. s in upload.

Tuttavia, va specificato che “i primi 100 GB di traffico mensile sono alla massima velocità“, mentre al “superiore a 100 GB di traffico dati mensile, verra’ imposta una riduzione della velocità fino a 4 Mbps in download e 1 Mbps in upload.

TIM SUPER SAT è attiva in quasi tutto il territorio nazionale e prevede la fornitura per la vendita di un kit satellitare comprensivo di parabola e modem Wi-Fi, compresa l’installazione gratuita da parte di un tecnico specializzato.

“L’iniziativa conferma l’impegno di TIM nel superare il digital divide, mettendo a disposizione delle famiglie italiane le migliori soluzioni di connettività ultraveloce, anche nelle zone non ancora raggiunte dalle reti in fibra di TIM e dal Fixed Wireless Access (FWA)”, dichiara la societa’.

Quanto costa internet satellitare

Si parte da 39,90 euro al mese in promozione (per 24 mesi), per arrivare a regime a 49,90 euro. Inoltre, bisogna pagare il kit satellitare. L’offerta comprende un kit satellitare composto da antenna parabolica e modem satellitare, che hanno un costo di 240 euro, pagabili in un’unica rata o in 24 rate mensili da 10 euro, oppure in 48 rate mensili da 5 euro ciascuna.

“La consegna del kit satellitare tramite corriere è gratuita e compresa nell’offerta“, si legge nel sito di TIM. Infine ricordiamo inoltre che Starlink, l’offerta firmata SpaceX, è sbarcata anche in Italia.