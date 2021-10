TIM è uno degli operatori italiani per eccellenza, uno tra i più diffusi nel nostro territorio nazionale per le sue elevate prestazioni ed affidabilità. Prossimo obiettivo la sostenibilità, argomento sul quale si è espresso il presidente della società.

TIM e sostenibilità: parla Salvatore Rossi

Il presidente di TIM, Salvatore Rossi, ha così parlato durante l’evento di chiusura del Festival dello Sviluppo sostenibile organizzato da Asvis:

“Un’impresa può occuparsi di sostenibilità in due modi: in maniera retorica, dando per assunto che ciò rappresenti un costo irrimediabile. Oppure in maniera pratica, riconoscendo che lo sviluppo sostenibile possa rappresentare un vantaggio economico”

“TIM è tra le aziende italiane che consumano più energia nel Paese ed efficientare i consumi significa anche risparmiare. Nel 2020 ha erogato 4 milioni di euro sostenendo 14 progetti legati alla pandemia e cercando di mettere a riparo le classi sociali più fragili e maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria”