Chi non ha mai provato a fare alcuni giochini che, dopo una serie di scelte, a seconda del punteggio raggiunto descrivono in parte chi siamo, cosa ci piace e cosa invece odiamo? Ce ne sono davvero tanti nel web. Oggi però, qui su Tecnoandroid, vogliamo mostrarvene uno che sta davvero spopolando per la sua precisione. Può un test rivelare la tua paura più grande? Prova a scegliere una di queste case e scoprirai se quella casa indica la tua vera personalità.

Test: quello della casa è davvero incredibile e rivela la tua paura più grande

È davvero incredibile. Grazie a questo test, possiamo scoprire qual è la nostra paura più grande. Qui sotto infatti trovate un’immagine che contiene 6 tipi di case. Sceglietene una e poi, in base al numero, andate a vedere cosa rivela la vostra scelta in merito ai vostri timori.

Il risultato

Se hai scelto la casa numero 1 allora la tua paura più grande è sognare. Non ti fidi delle tue capacità e pensi che i tuoi sforzi non siano all’altezza per poter realizzare il tuo “sogno nel cassetto”. Invece di coltivarli, nascondi a te stesso i tuoi desideri vedendoli come una minaccia e non come un’opportunità. Se il test ha rivelato chi sei veramente, allora è il caso che ti dai più possibilità e aumenti la tua autostima.

Invece se hai scelto la casa numero 2 del test, la tua paura più grande sono le tue emozioni. Sei una persona razionale e pragmatica. In questo caso essere riflessivi è un pregio, ma a volte si rivela un limite.

Continuiamo con la casa numero 3. Se questa è stata la tua scelta allora hai paura della solitudine. Non ami trovati da solo, ma preferisci la compagnia e i luoghi affollati. Di certo la pandemia da Covid-19 non ti ha aiutato.

Se invece è la casa numero 4 la tua scelta, allora ciò che ti spaventa è l’ignoto. Il test ha rivelato che il non sapere a cosa andrai incontro ti fa star male. Prima di prendere una decisione cerchi di anticipare nella tua mente le conseguenze. Purtroppo però quando esageri cadi in brutti stati d’ansia.

Hai scelto la casa numero 5 del test? Hai quasi sicuramente paura del futuro. Invece di assaporare il presente sei sempre preoccupato per ciò che potrebbe accadere domani.

Infine se hai scelto la casa numero 6 hai paura degli altri. Pensi a cosa dirà la gente di te se fai o dici qualcosa. Il loro giudizio ti logora e spesso non decidi per te, ma in base all’influenza che gli altri hanno su di te.