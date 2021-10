Motorola rendeva facile personalizzare il tuo Moto X o Moto G con i colori che ti piacevano di più con Moto Maker, ma ha tranquillamente interrotto il programma diversi anni fa. Il Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sono i nuovissimi dispositivi pieghevoli di Samsung, completi di specifiche di prim’ordine e, almeno nel caso dello Z Flip3, un prezzo più conveniente.

Con un altro evento all’orizzonte, la società potrebbe essere pronta a raccogliere il testimone da Motorola, con l’introduzione di colori personalizzabili per entrambi i suoi telefoni pieghevoli.

Samsung potrebbe offrire una nuova modalità di personalizzazione

Oggi Samsung ha svelato un teaser di 19 secondi per il suo prossimo evento ‘Unpacked Part 2’, previsto per il 20 ottobre. Piuttosto che accennare al lancio di un nuovo prodotto, il video mostra tre alieni davanti a un computer che giocano con un selezionatore di tavolozze di colori, con i loro vestiti che cambiano colore in modo casuale.

Samsung sta evidenziando questo evento come seguito del lancio di agosto per gli ultimi dispositivi Galaxy Z. In questo momento, entrambi gli smartphone sono disponibili in diverse colorazioni, inclusi alcuni design sorprendenti. Un motore di personalizzazione porterebbe questo a un livello completamente nuovo, presumibilmente offrendo molta più scelta rispetto a ciò che è attualmente disponibile.

Un collegamento nella descrizione del video punta a qualcosa chiamato ‘Galaxy Studio’, probabilmente un potenziale nome per il suo laboratorio di design. Tuttavia, facendo clic sull’URL attualmente si reindirizza alla normale pagina di destinazione Galaxy.

Se speravi in ​​un possibile annuncio del Galaxy S21 FE a questo evento, sembra che tu sia sfortunato. Voci recenti indicano una data di rilascio di gennaio per il prossimo dispositivo Samsung. Per fortuna, mancano solo pochi giorni a questo evento, non dovremo aspettare molto per scoprire tutto su queste nuove opzioni di colore.