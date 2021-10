Il nuovo volantino MediaWorld propone ai consumatori la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori sconti attualmente in circolazione, con prezzi sempre più bassi ed economici, garantendo anche prodotti dalla caratura decisamente elevata.

Spendere poco con MediaWorld può essere molto più semplice del previsto, infatti i consumatori si ritrovano a poter godere delle riduzioni sia in negozio che direttamente online sul sito dell’azienda, la quale però richiede il pagamento di un contributo per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla cifra raggiunta).

MediaWorld stupisce tutti: arriva il volantino SottoCosto più pazzo

All’interno del volantino MediaWorld non mancano ottime occasioni per riuscire a spendere poco, anche affidandosi alla fascia alta della telefonia mobile. In questo caso gli acquisti possono spaziare dal mondo Apple a quello Android, grazie alla presenza di smartphone del calibro di iPhone 12 a 779 euro, Galaxy S21 Ultra 5G, il cui prezzo sfiora i 1000 euro, virando poi su Apple iPhone 12 Pro a 779 euro, o anche iPhone 13 disponibile a 939 euro.

Per tutti gli altri, invece, ecco arrivare un elenco di offerte di prodotti dai prezzi inferiori ai 500 euro, i modelli da non perdere di vista sono Oppo A94, Xiaomi Mi 11i, TCL 20L, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Vivo Y21s o anche iPhone Xr.

Non potendo riassumere i singoli sconti nel nostro articolo, il consiglio che vi diamo è di collegarvi il prima possibile a questo link, e prendere visione di ogni singola pagina della campagna.