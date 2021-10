la-casa-di-carta-5-un-colpo-di-scena-mette-in-pericolo-due-personaggi

Netflix ha da poco pubblicato il primo teaser ufficiale de La Casa di Carta 5 volume 2. Un colpo di scena mette in pericolo due personaggi. Volete davvero scoprire chi sono? Allora dovete leggere l’articolo e vedere il video integrale che vi abbiamo riportato. Una serie di immagini vi faranno accapponare la pelle. Siete sicuri di essere così coraggiosi da voler anticipare quello che succederà negli utlimi 5 episodi della serie TV che saranno disponibili dal 3 dicembre 2021?

La Casa di Carta 5: il teaser rivela uno spaventoso colpo di scena per due personaggi

Sono due i personaggi oggetto dello spavento colpo di scena che è stato sapientemente rivelato da Netflix nel nuovissimo teaser da poco pubblicato. Il video introduce lo spettatore agli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 volume 2. Attesissimi, anche perché saranno il gran finale di stagione, usciranno il prossimo 3 dicembre 2021.

Dopo la morte di Tokyo, una clip esclusiva ci ha mostrato le difficoltà a cui devono andare incontro i superstiti della banda. Il Professore è scomparso e loro devono decidere cosa farne dell’oro fuso fino a quel momento.

La fine sta arrivando. L'ultima stagione de La Casa di Carta è in arrivo il 3 dicembre. pic.twitter.com/vBbQYkqzK8 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 13, 2021

Ora però le cose si complicano per due personaggi di questa serie TV. Infatti il nuovissimo teaser mostra in modo molto rapido Lisbona ostaggio dell’esercito e il Professore imbracciare le armi e con la volontà di non permettere che nessuno faccia la fine di Tokyo. Insomma, il ritmo degli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5 sembra essere davvero incalzante.

Ulteriori colpi di scena ci aspettano, ma prima Netflix dovrà pubblicare il teaser ufficiale della seconda parte de La Casa di Carta 5. Molto probabilmente rivelerà ancora qualcosa in merito alla trama del gran finale di stagione.

Vi lasciamo al video de La Casa di Carta 5 volume 2 e alla promessa del Professore: “Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò che cada nessun altro per questa rapina“.