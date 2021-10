Iliad offre la sua Giga 120 con un regalo per i già clienti, ecco anche il 5G

Riuscire a battere Iliad sarà ancora una volta molto difficile per tutti quei gestori che ci stanno provando da mesi. Nonostante le altre aziende si siano riuscite ad organizzare con prezzi molto bassi riguardo alle offerte mobili, il noto provider proveniente dalla Francia continua a correre più veloce.

Le sue offerte risultano sempre le più interessanti ed invitanti per coloro che hanno intenzione di porre fine alla loro storia con un altro gestore. In questo caso ce ne sono due sul sito ufficiale, le quali possono risultare diverse tra loro pur detenendo gli stessi principi. Ricordiamo infatti che Iliad riesce a battere la concorrenza grazie a tanti contenuti ma soprattutto con prezzi nettamente fuori dal mercato. E’ quindi questo il caso delle due promozioni ora disponibili sul sito ufficiale che con pochi euro permettono di avere addirittura fino a 120 giga in 5G.

Iliad: le nuove offerte battono TIM e Vodafone senza problemi, ecco i contenuti

Grazie al mondo Iliad, gli utenti stanno scoprendo quella che è la vera arte del risparmio nel mondo della telefonia. Il gestore mette a disposizione continuamente offerte di livello, proprio come sta facendo ora sul sito ufficiale con le due offerte disponibili.

Quella da 80 giga in 4G consente di avere, proprio come la seguente, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. Il prezzo in questo caso è di 7,99 € mensili per sempre.

L’altra offerta è quella da 120 giga in 5G, la quale costa 9,99 € al mese. Potrà essere sottoscritta senza costi di attivazione da chi in passato ha scelto un’altra offerta di Iliad al prezzo di 9,99 €.