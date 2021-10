Ormai è da quasi un anno che attendiamo con ansia il lancio della rete fissa dell’operatore francese Iliad. L’attesa si fa sentire, soprattutto perché se le offerte del fisso sono comparabili a quelle del mobile, Iliad non dovrà temere più nessuno.

Secondo le recenti indiscrezioni, questo atteso lancio dovrebbe avvenire nel mese di novembre 2021, quindi tra poco meno di 20 giorni ogni giorno potrebbe essere quello buono. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Iliad: rete fissa a novembre ?

La rete fissa di iliad, secondo le news più accreditate, è ormai prossima ad arrivare nelle nostre case. Un’offerta anche in questo caso sicuramente economica, senza costi nascosti e con un’offerta chiara molto attesa dagli utenti, come anticipato precedentemente. Probabilmente anche troppo attesa dagli utenti, tanto da riuscire a spaventare gli altri operatori sul mercato.

Quest’ultimi infatti avrebbero preparato un asso nella manica da lanciare non appena Iliad lancerà la proprio rete fissa. Per esempio Vodafone ha intenzione di lanciare un’offerta di rete fissa con il secondo brand, ho.Mobile. L’operatore Tim attaccherà invece con Kena Mobile, è stato anche ritrovato un riferimento che indica come registrato un certificato per l’URL fisso.kenamobile.it, attualmente irraggiungibile.

WindTre invece potrebbe attaccare con Very Mobile, anche se di questo non abbiamo ancora ricevuto indiscrezioni. Non sappiamo neanche se ci saranno limitazioni della velocità o altri limiti rispetto alle offerte proposte con i brand principali, come succede anche per le offerte del Mobile. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirlo con i nostri occhi.