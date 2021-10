Iliad non si pone limiti nel campo della telefonia mobile ed anche per l’autunno si conferma il provider più conveniente per gli abbonati. La Giga 120 rappresenta certamente la migliore tariffa a disposizione del pubblico con il suo prezzo mensile di 9,99 euro. I clienti che scelgono di sottoscrivere questa ricaricabile riceveranno consumi senza limiti per telefonate, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet anche in 5G.

Iliad, due offerte low cost sul sito ad Ottobre

Se la Giga 120 è la migliore promozione, anche per rapporto tra consumi e prezzo, gli utenti di Iliad avranno anche modo di scegliere altre ricaricabili in alternativa. Sul sito ufficiale, ad esempio, sono ancora disponibili la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da alcuni mesi a questa parte ha preso il posto in listino della Giga 50. Il ticket di cui potranno beneficiare gli abbonati in questo caso prevede 80 Giga internet (con anche 6 Giga per la connessione roaming dai paesi UE), con consumi senza limiti per effettuare telefonate e SMS infiniti. Il prezzo previsto per il rinnovo di quest’offerta si attesta sui 7,99 euro.

Altra importante offerta di Iliad è poi la Giga 40. La storica ricaricabile del gestore francese prevede sempre un costo di rinnovo mensile pari a 6,99 euro con i clienti che avranno telefonate verso tutti, SMS senza limiti e 40 Giga per la navigazione di rete.

Queste due ricaricabili di Iliad sono disponibili attraverso il sito internet ufficiale. Gli abbonati interessati dovranno aggiungere al costo di rinnovo mensile solo un costo una tantum di attivazione pari a 10 euro.